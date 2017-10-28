Источник: поединок между Кроуфордом и Хорном пройдёт в марте 2018 года

Титульный поединок в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между Теренсом Кроуфордом и Джеффом Хорном состоится 10 марта 2018 года в Лас-Вегасе, сообщает RingPolska. Ранее сообщалось, что перешедший в эту весовую категорию Теренс Кроуфорд получил статус официального претендента по версии WBO.



Стоит отметить, что ранее Хорн планировал выйти на ринг в декабре против Гэри Коркорана, а после второй раз встретиться с Мэнни Пакьяо, которого Хорн победил 2 июля 2017 года в титульном поединке. Ранее Кроуфорд был чемпионом мира в полусреднем весе, но оставил свои пояса вакантными после смены категории.