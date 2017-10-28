Бремер: показал, что способен выступать в 39 лет

Бывший чемпион мира Юрген Бремер прокомментировал свою победу, которую он добыл в рамках четвертьфинала Всемирной боксёрской суперсерии над Робом Брантом, отметив, что доказал свою способность боксировать на высоком уровне в возрасте 39 лет.

«Я показал, что способен выступать в 39 лет. Я тяжело работал, чтобы вернуться после травмы. Испытывал проблемы со спиной и с разрывом мышцы. Доктора сказали, что мне придётся много работать для возвращения, что я и сделал», — приводит слова Бремера RingTV.

В полуфинале боксёрской суперсерии немец встретится с Каллумом Смитом.