А. Нурмагомедов: не вижу проблемы в том, чтобы согнать 10 кг за месяц

Абдулманап Нурмагомедов, тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, в каком физическом состоянии подходит его сын к началу активной подготовки к бою с Эдсоном Барбозой.

«Когда Хабиб уехал в Америку, он был на пять килограммов легче, чем в прошлый раз. К 1 декабря Хабиб будет весить уже 80 килограммов. Останется согнать 10 килограммов за месяц. Не вижу проблем.

Думаю, Хабиб сможет восстановить столько же веса, сколько и перед боем с Майклом Джонсоном. Главное, что сейчас Хабиб на ходу. Нагрузки все перенёс нормально, лагерь хорошо прошёл. Дай Бог, чтобы со здоровьем и дальше был порядок», — сказал Нурмагомедов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

27 октября стало известно, что Хабиб Нурмагомедов вернётся в октагон 30 декабря на турнире UFC 219, который пройдёт в Лас-Вегасе. Соперником россиянина станет Эдсон Барбоза.