А. Нурмагомедов: Барбоза — один из лучших ударников в своём весе

Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о ближайшем сопернике последнего Эдсоне Барбозе, а также рассказал о плане на этот бой.

«Я смотрю всё! Не только Барбозу или кого-то другого из топов. Смотрю всё, что касается первой тридцатки рейтинга. Прекрасно представляю, как кто работает. Анализирую увиденное, а потом осведомляю своих учеников: кто хорош на руках, у кого ноги опасные, функционалка. Все сильные и слабые стороны потенциальных соперников обсуждаем на каждой тренировке.

Барбоза — ударник. Один из лучших в своём весе. Колени, локти, руки, ноги — опасный боец. Правда, функционалка хромает. Бой Хабиба с Майклом Джонсоном видели? Вот. Здесь будет похожая ситуация — прессинг и ещё раз прессинг. Где-то в середине второго раунда всё встанет на свои места», — сказал Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.