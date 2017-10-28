Джошуа: на каком-то этапе мы должны забыть о победе над Кличко

Сегодня, 28 октября, в Кардиффе пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет встреча между чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Карлосом Такамом.

В преддверии поединка британец заявил, что ему не следует вспоминать о бое с Кличко и что Такам является бойцом совершенно иного типа.

«На каком-то этапе нам нужно забыть о победе над Кличко. Бокс не прощает такого, и в этом вся суть. Такам — боец совершенно иного типа. Никто не знает, что может произойти в бою с ним, наш дивизион непредсказуем. Карлос может пройти всю дистанцию. Если ему удастся затянуть меня в поздние раунды, это будет очень интересно», — приводит слова Джошуа RingTV.