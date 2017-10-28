Яфаи победил Ишиду и сохранил титул по версии WBA

В эти минуты в Кардиффе проходит большой вечер бокса, главным событием которого станет бой за звание чемпиона мира в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа и Карлосом Такамом.

В андеркарде этого противостояния состоялся ещё один титульный бой, в котором сошлись чемпион мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе Халид Яфаи (23-0, 14 КО) и претендент из Японии Шо Ишида (24-1, 13 КО).

Победу в нём одержал Яфаи. По итогам 12 раундов все судьи отдали ему убедительную победу — 118:110, 116:112, 116:112. Таким образом, Яфаи сохранил титул, завоёванный в минувшем году.