Уайт победил Хелениуса

В Кардиффе продолжается вечер бокса, главным событием которого станет бой между чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и претендентом Карлосом Такамом.

В андеркарде этой встречи прошёл ряд интересных поединков. В одном из них пояс в супертяжёлом весе по версии WBC Silver оспаривали Диллиан Уайт (22-1, 16 КО) и Роберт Хелениус (25-2, 16 КО).

По итогам 12-раундового противостояния уверенную победу единогласным решением судей одержал британец. Счёт судейских записок — 119:109, 119:109 и 118:111.