Джошуа досрочно победил Такама и сохранил чемпионские титулы

В Кардиффе (Уэльс, Великобритания) завершился вечер бокса, главным событием которого был поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа и Карлосом Такамом.

Поединок прошёл в интересной и острой борьбе. По ходу боя у обоих боксёров открывалось кровотечение. Джошуа получил травму носа, в то время как у Такама открылось рассечение над правым глазом. В четвёртом раунде камерунец побывал в нокдауне. Тем не менее, он продолжал искать счастье в атаке и по мере сил прессинговал чемпиона.

Перед 9-м раундом рефери оценил состояние Такама и дал добро на продолжение поединка. Однако уже в десятой трёхминутке затяжная атака Джошуа заставила «третьего в ринге» вмешаться в ситуацию и зафиксировать победу британца техническим нокаутом. Таким образом Энтони Джошуа удалось сохранить свои пояса.