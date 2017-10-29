Тренер Емельяненко: поединок Фёдора и Александра? Чушь это собачья

Тренер Фёдора Емельяненко и бывший наставник Александра Емельяненко Владимир Воронов оценил возможность проведения поединка между братьями после случившегося на этой неделе публичного конфликта. На вопрос о перспективах такого боя специалист ответил отрицательно.



«Если уж у Саши и есть что-то не то, то вот у Фёдора с головой точно всё в порядке. И чтобы такой поединок был… Чушь это собачья», — приводит слова тренера «Газета.Ru».



«Делает ли Александр это ради популярности, портят ли данные заявления его имидж? А вы как сами думаете? Для чего это ещё может быть нужно… А ведь Фёдор с самого детства с ним, тащил его на собственном горбу», — прокомментировал Воронов оскорбительные высказывания спортсмена.

«Я тебе не Федя!» Что происходит между братьями Емельяненко Фёдор Емельяненко жёстко и откровенно ответил брату Александру на скандальное интервью. Рассказываем, что привело к ссоре.