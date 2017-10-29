Брансон нокаутировал Мачиду на турнире UFC Fight Night 119

Американский средневес Дерек Брансон победил бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Лиото Мачиду в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 119, который прошёл в Сан-Пауло (Бразилия). Брансон нокаутировал Мачиду уже в первом раунде.

UFC Fight Night 119. Главный кард



Дерек Брансон победил Лиоту Мачиду нокаутом в первом раунде.

Колби Ковингтон победил Демиана Майю единогласным решением судей (29-27, 30-27, 30-26).

Педро Муньос победил Роба Фонта удушающим приёмом в первом раунде.

Франсиско Тринальдо победил Джима Миллера единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Тьяго Сантос победил Джека Херманссона техническим нокаутом в первом раунде.

Джон Линекер победил Марлона Веру единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

«Чемпионат» вёл прямую трансляцию турнира UFC Fight Night 119.