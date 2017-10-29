Джошуа: я не контролировал решение рефери

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа прокомментировал победу над Карлосом Такамом, которую он одержал в ночь с 28 на 29 октября в Кардиффе. Британец намекнул, что и сам был недоволен вмешательством рефери, остановившего поединок в десятом раунде.

«Это был хороший бой, до тех пор пока не вмешался рефери. Я уважаю Такама за такое классное шоу. Я следил за ним и брал в бою раунд за раундом, но рефери остановил бой, хотя я думаю многие хотели бы увидеть мою досрочную победу. Но я не контролировал решение судьи. Как бы то ни было, у нас есть победа и мы положительно настроены на 2018 год», — приводит слова Джошуа BoxingScene.