Такам просит ещё один поединок с Джошуа

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлос Такам прокомментировал поражение в поединке с Энтони Джошуа. По словам камерунца он считает остановку боя преждевременной и хотел бы провести реванш с британцем.

«Я не знаю, почему рефери остановил поединок. Не думаю, что ему следовало это делать. Я хочу провести реванш, если Энтони даст мне такую возможность», — приводит слова Такама BoxingScene.

Встреча Джошуа и Такама состоялась в ночь с 28 на 29 октября в Кардиффе, победу в ней техническим нокаутом одержал Джошуа.