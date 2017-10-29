Джошуа: бой с Уайлдером должен состояться

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа поделился мыслями относительно потенциального поединка с чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«Конечно, это должно случиться. Этот бой должен состояться. У меня есть обязательные защиты и я не могу просто так выбирать соперника. Я должен сражаться с претендентами, но как только я справлюсь с этим, я готов к бою с любым оппонентом, в том числе и с Уайлдером.

Все видят, как сложно завоёвываются пояса и я не собираюсь никому их отдавать. Что касается места проведения боя, то как я уже говорил, то, что происходит за пределами ринга вне моей компетенции. Но посмотрите, что делает бокс. Люди приезжают в один город со всей страны и всего мира. Так что думаю, нам нужно продолжать выступать в Великобритании", — приводит слова Джошуа BoxingScene.