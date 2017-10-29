Паркер: Джошуа — середняк, я нокаутирую его

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер прокомментировал победу чемпиона по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа над Карлосом Такамом.

Новозеландца не впечатлила победа Джошуа, после которой он назвал последнего середняком и выразил уверенность в том, что ему будет по силам нокаутировать его.

«Чем больше я смотрел бой Джошуа с Такамом, тем сильнее я хотел встретиться с ним. Я давно хочу этого, но мы ждём хорошего предложения с их стороны. Я смотрел бой и думал „чёрт возьми, я могу его нокаутировать“.

Казалось, что Джошуа хочет нокаутировать его и испытывает трудности. Он не смог это сделать, а остановка боя была преждевременной. Представьте, что было бы, если Такам прошёл полноценный тренировочный лагерь.

Я очень хочу боя с Джошуа. Он большой, сильный и всё ещё учится, но я думаю, что он середняк и слишком академичен. В бою с Такамом он не впечатлил", — приводит слова Паркера New Zealand Herald.