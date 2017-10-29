Тренер Паркера: у Джошуа плохая выносливость и сомнительный подбородок

Кевин Барри, тренер чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозефа Паркера, поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Карлоса Такама, отметив слабые стороны британца.

«Я знаю о спаррингах в лагере Джошуа. И мне нравится, что по сравнению с Паркером у Джошуа очень сомнительный подбородок. Что касается боя с Такамом, то эта остановка была дружеской услугой. Энтони всё ещё не хватает выносливости.

Мне кажется, что к концу боя он выглядел изнурённым. В его ударах не было скорости. Он действовал очень академично и медленно. Всё что я увидел, привело меня в восторг в свете возможного боя Паркера с Джошуа", — приводит слова Джошуа BoxingScene.

Минувшей ночью Джошуа победил Такама техническим нокаутом в десятом раунде.