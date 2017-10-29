Джошуа: глаз Такама едва не выпал, но инстинкт бойца заставлял его продолжать

Чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа полагает, что решение рефери остановить его поединок с Карлосом Такамом было верным. По словам британца, во время боя глаз француза камерунского происхождения получил серьёзные травмы.

«Я доволен победой и тем, что сохранил пояса. Рассечение Такама было глубоким и его глаз едва не выпадал, но он хотел продолжать поединок из-за инстинкта бойца. Мне было все равно, выиграю я этот бой досрочно или он пройдёт 12 раундов. Тем не менее, зрители хотели видеть нокаут. Но работа рефери состоит в том, чтобы все могли убедиться, что в следующий раз боец сможет выйти на ринг.

Я не спешил в этом бою, потому что учитывал опыт соперника. Он достаточно стойкий и хотел поймать свой шанс одной атакой, после чего надеялся увезти титулы во Францию", — приводит слова британца BoxingScene.