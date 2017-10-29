Нурмагомедов продолжит работать с прежним диетологом

30 декабря на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе состоится поединок Хабиба Нурмагомедова и Эдсона Барбозы. Как сообщил менеджер россиянина, Ризван Магомедов, в процессе подготовки к бою Хабиб не будет менять прежнего диетолога.

Этот вопрос поднимался в связи с тем, что предыдущий бой Нурмагомедова не состоялся из-за провальной сгонки веса, которая привела к госпитализации бойца и отмене встречи с Тони Фергюсоном.

"«Будет тот же диетолог, проблем с этим не было, были проблемы со здоровьем. Мы залечили старые травмы, сейчас у Хабиба всё в порядке. Что касается диетолога, то он работает со многими звездами, в том числе с Макгрегором, Кормье и Рокхолдом. Не доверять ему нет причин», — приводит слова Магомедова ТАСС.



