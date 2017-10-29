Хирн: у Уайлдера есть две недели, чтобы решить, хочет ли он встречи с Уайтом

Эдди Хирн, промоутер обладателя пояса WBC Silver в супертяжёлом весе Диллиана Уайта, намерен ограничить сроки переговоров о потенциальном поединке своего клиента с чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«Уайт проведёт следующий бой 3 февраля на лондонской «О2 Арене». Цель Уайта получить титульный бой, это наш приоритет. Если мы не сможем организовать такую встречу, то будем искать другие варианты. К примеру, возможен бой с Чизорой.

Что касается Уайлдера, то если он верит в свою победу над Уайтом и если хочет боя с Джошуа, то ему нужно повысить свой статус в бою с Диллианом. Посмотрим, что он скажет. Если он захочет драться с Уайтом 3 февраля, нам нужно будет знать об этом не позже чем через две недели", — приводит слова Хирна Boxingnews24.