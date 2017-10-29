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Спарринг-партнёр Поветкина проведёт бой с Джеральдом Вашингтоном

29 октября 2017, воскресенье. 17:17 Бокс/ММА

Экс-претендент на чемпионский пояс в супертяжёлом весе американец Джеральд Вашингтон проведёт поединок против польского боксёра Адама Ковнацкого, сообщает RingPolska. Бой пройдёт в США в январе 2018 года.

Сейчас поляк находится в России, где помогает россиянину Александру Поветкину в подготовке к бою предположительно с Кристианом Хаммером, который состоится 15 декабря в Екатеринбурге.

Последний поединок Ковнацки провёл в 2017 году против Артура Шпильки, в котором одержал победу. Вашингтон в 2017 году потерпел два поражения, причём оба нокаутом.

Источник: ringpolska.pl Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
29 октября 2017, воскресенье
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