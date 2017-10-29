Вудли: поведение Ковингтона — проявление расизма

Чемпион UFC В полусреднем весе Тайрон Вудли ответил на высказыванияКолби Ковингтона в свой адрес.



«Он проиграл бойцу джиу-джитсу? Этим он сменил себе имя на Колби «Ватные кулаки» Ковингтон. Или «Ватные деньги». Он посмотрел мой бой с Майей и пытался следовать моему плану, но проиграл спецу джиу-джитсу. Посмотрите мою статистику и его. Мы будто с разных планет.



Он посмел назвать чужую страну помойкой, а жителей — грязными животными. Это расизм. Вы действительно готовы поддержать этого идиота? Мне стыдно за его присутствие в моём дивизионе», — цитирует Вудли MMAFighting.