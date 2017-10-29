Промоутер Паркера подтвердил интерес к бою с Поветкиным

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс подтвердил заинтересованность в поединке с российским супертяжем Александром Поветкиным. Поветкин проведёт поединок 15 декабря в Екатеринбурге, соперником россиянина должен стать второй номер рейтинга WBO Кристиан Хаммер.



«Да, у нас были переговоры с командой Поветкина, нам такой бой интересен. Когда и где возможно организовать такой бой? В любом месте и в любое время в случае соответствующего денежного вознаграждения», — цитирует Хиггинса РИА «Новости».