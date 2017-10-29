Хирн: хотел бы увидеть бой между Фьюри и Джошуа в 2018 году

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн подчеркнул, что хотел бы увидеть поединок между Джошуа и Тайсоном Фьюри в 2018 году.



«Я думаю, что Уайлдер — один из сильнейших бойцов в мире и что поединок Деонтея и Энтони Джошуа пройдёт летом 2018 года. Но Тайсон Фьюри — вот парень, которого не хватает спорту. Вернётся он или нет — это хороший вопрос. Его проблема в антидопинговой системе Великобритании, но она решаема. Думаю, он вернётся. Проснётся однажды утром и поймёт, как ему не хватает отличных боёв. Если он решится на эти пару поединков, то я хотел бы увидеть его на ринге с Джошуа в 2018 году», — цитирует Хирна BBC.