Джошуа может провести три боя в 2018 году

Промоутер чемпиона WBA в супетяжёлом весеЭнтони Джошуа Эдди Хирн подчеркнул, что он хотел тбы организовать для Энтони три боя в 2018 году.



«Я бы хотел организовать три боя для Джошуа в следующем году. Нас, вероятно, ждёт обязательная защита титула WBA, плюс хотелось бы добиться поединков с чемпионами WBO и WBC Джозефом Паркером и Деонтеем Уайлдером. Я бы хотел в 2018 году организовать для Джошуа бой за границей, но пока с этим тоже не всё понятно. Вопрос в том, чего хочет сам Энтони. Он способен драться на любой территории, но нам нужен план дальнейшего развития», — приводит слова Хирна BoxingScene.

