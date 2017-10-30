Бой Гассиев — Дортикос может состояться 20 января

Поединок между чемпионом мира IBF в первом тяжёлом весе россиянином Муратом Гассиевым и обладателем пояса WBA кубинцем Юниером Дортикосом, который должен пройти в рамках полуфинала WBSS, может состояться 20 января. Об этом рассказал тренер российского боксёра Абель Санчес.



«Нам предстоит сложный бой с Дортикосом, который не только может крепко ударить, но и является выходцем из кубинской школы бокса, благодаря которой провёл множество боёв в различных местах мира. Мой боец провёл только 25 боёв в любителях и 25 поединков на профи-ринге. Нам нужно не только улучшить его удар, но и всё остальное, однако у нас мало времени. Думаю, что 20 января мы будем драться с Дортикосом, и это будет сложный бой», — цитирует Санчеса ESPN Deportes.