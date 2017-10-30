Уайлдер: готов драться с Уайтом, если в сделку будет включён бой с Джошуа

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил о готовности сразиться с Диллианом Уайтом, если после этого ему будет гарантирован поединок с обладателем поясов IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа. Ранее британский промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Джошуа и Уайта, предложил Уайлдеру провести бой с Диллианом 3 февраля. Под это событие он уже зарезервировал арену О2 в Лондоне.



«Хирн может говорить всё, что угодно. Давайте я вам помогу. Вы хотите подсунуть мне Уайта, а я хочу боя с Джошуа. Заверните мне в пакет обоих. Я легко нокаутирую Уайта. Я могу это сделать с одной рукой, привязанной за спиной.



Короли не преследуют других королей. Я получил своё королевство и привёл всю свою свиту, и теперь я стучусь в двери вашего королевства. Я объявляю вам войну. Я объявляю войну Энтони Джошуа. Я не собираюсь преследовать его. Мы собираемся заманить вас. Вы можете бегать так долго, как сможете», — цитирует Уайлдера BoxingScene.

4 ноября Уайлдеру предстоит провести защиту титула в бою с Кубратом Пулевым.