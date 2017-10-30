Определён окончательный кард турнира, запланированного на 27 ноября в Москве

Меньше чем через месяц, 27 ноября, промоутерская компания «Мир Бокса» проведёт в Москве боксёрское шоу с участием своих молодых и перспективных боксёров.

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский (26-1, 23 КО) встретится с Карлосом Мануэлем Портильо (21-0, 16 КО).



Алексей Папин (8-0, 7 КО) померится силами с бывшим претендентом на чемпионский титул, украинцем Исмаилом Силахом (25-4, 19 КО).



Сергей Кузьмин (11-0, 8 КО) проведет поединок за вакантный титул WBA Inter-Continental в супертяжелом весе против экс-чемпиона мира Лукаса Брауна (25-0, 22 КО).



Светлана Кулакова (12-0, 1 КО) проведёт защиту своего титула IBO в первом полусреднем весе в бою против кенийки Джуди Вагути (15-7, 4 КО).



На ринг также выйдут 23-летний Георгий Челохсаев (12-1, 10 КО), 26-летний Алексей Егоров (3-0, 2 КО), 22-летний Сергей Лубкович (6-0, 5 КО), 23-летний Евгений Смирнов (10-0, 2 КО), 27-летний Валерий Третьяков (11-0, 4 КО), 28-летний Андрей Афонин (Россия) (4-0, 2 КО) и 21-летний Никита Мирошниченко (Россия) (9-0, 2 КО).



Боксёрское шоу 27 ноября в Москве пройдёт в ГЦКЗ «Россия».



Билеты на турнир можно будет выбрать из широкого списка вариантов различных ценовых категорий начиная от 300 рублей (в наличии билеты следующих ценовых категорий: 300, 400, 500, 800, 1500, 2300, 6000, 8000, 10 000 рублей).

Билеты можно приобрести на «Чемпионате».