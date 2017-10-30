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Бивол: главное для боксёра — это не коллекция поясов, а коллекция боёв

30 октября 2017, понедельник. 13:30 Бокс/ММА

Регулярный чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал о своём отношении к чемпионским поясам. 4 ноября в Монако россиянину предстоит провести защиту титула в бою с австралийским боксёром Трентом Броадхёрстом.

«Пояс — это не цель, а средство. Средство к большим боям, своего рода пропуск. Имея пояс, легче вести переговоры о поединках с сильнейшими боксёрами веса, таковы реалии профессионального бокса.

Я не говорю, что пояс сам по себе не ценен. Нет, конечно. Утверждая такое, я бы кривил душой. Пояс — это важное достижение, путь к которому очень не прост. Но, как мне кажется, главное для боксёра — это не коллекция поясов, а коллекция боёв.

Кто сейчас сходу вспомнит, какими поясами владели Артуро Гатти, Роберто Дюран, Мэнни Пакьяо? Зато все хорошо помнят их бои, их стиль, их мужество. Поэтому стремление каждого боксёра, который ставит перед собой максимальные цели, — это коллекция боев, которые запомнят болельщики. Таково моё мнение», — написал Бивол в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» боксёра.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Дмитрий Бивол Фото
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