У Хабиба Нурмагомедова появился официальный сайт

Известный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, что открыл свой официальный сайт, на котором болельщики смогут узнавать информацию, связанную с его будущими поединками. Также он пообещал на этом сайте вести видеоблоги.

Напомним, что 30 декабря на турнире UFC 219, который будет проходить в Лас-Вегасе, российскому бойцу предстоит провести поединок с Эдсоном Барбозой.

Сайт Хабиба Нурмагомедова доступен по данной ссылке: http://khabib.com/.

Видео доступно в официальном «инстаграме» спортсмена.