Определились победители Всероссийского турнира по ММА памяти В.М. Кокова

Более 80 спортсменов из различных регионов страны приняли участие во Всероссийском турнире по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова, проходившем в Нальчике.

Победителями турнира стали:

до 56,7 кг: Каламов Мовлади (Чеченская Республика);

до 61,2 кг: Астамиров Дуквах (Чеченская Республика);

до 65,8 кг: Гугов Алим (КБР);

до 70,3 кг: Туменов Казим (КБР);

до 77,1 кг: Курбанов Хан (Ставропольский край);

до 84 кг: Хашпаков Эльдар (КБР);

до 93 кг: Ярогиев Магомедхан (Краснодарский край);

свыше 93 кг: Эльбаев Даниял (КБР).

Турнир проходит уже в пятый раз и с этого года обрёл статус всероссийского. Победителям будет присвоено звание «мастер спорта» по смешанному боевому единоборству (ММА).