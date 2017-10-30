Определились победители Всероссийского турнира по ММА памяти В.М. Кокова

Более 80 спортсменов из различных регионов страны приняли участие во Всероссийском турнире по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова, проходившем в Нальчике.
Победителями турнира стали:
до 56,7 кг: Каламов Мовлади (Чеченская Республика);
до 61,2 кг: Астамиров Дуквах (Чеченская Республика);
до 65,8 кг: Гугов Алим (КБР);
до 70,3 кг: Туменов Казим (КБР);
до 77,1 кг: Курбанов Хан (Ставропольский край);
до 84 кг: Хашпаков Эльдар (КБР);
до 93 кг: Ярогиев Магомедхан (Краснодарский край);
свыше 93 кг: Эльбаев Даниял (КБР).
Турнир проходит уже в пятый раз и с этого года обрёл статус всероссийского. Победителям будет присвоено звание «мастер спорта» по смешанному боевому единоборству (ММА).