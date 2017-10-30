Тренер Джошуа: сначала Паркер, потом Уайлдер

Тренер чемпиона в супертяжёлом весе по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа Роберт Маккрэкен подчеркнул, что поединки его подопечного с Джозефом Паркером и Деонтеем Уайлдером будут значимым событием, но гораздо лучше, если сначала Джошуа встретится с Паркером.



«Поединки с Джозефом Паркером и Деонтеем Уайлдером — выигрышные для Джошуа. Но нужно понимать, что важна их последовательность. Сначала бой с Паркером, а затем уже Уайлдер, потому что тогда бой с Уайлдером станет гораздо более значимым, чем сейчас», — цитирует BoxingScene Маккрэкена.