Джейкобс: если Ариас станет Суперменом, то я стану его криптонитом

Экс-чемпион мира в среднем весе Дэниел Джейкобс считает, что его предстоящему сопернику Луису Ариасу не по силам противостоять ему.



«Чтобы победить меня ему нужно быть Суперменом, но даже тогда я стану его криптонитом. Не думаю, что он готов к бою ментально. Да, он говорит много всякой дряни своим языком, но, когда ты оказываешься на ринге, это совсем другое дело. Можно очень хорошо выглядеть и смачно говорить до боя, но на ринге станет понятно, что ты противостоишь бойцу иного уровня», — цитирует Джейкобса BoxingScene.