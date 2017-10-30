Джошуа проведёт защиту титула в марте или летом 2018 года

Промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил, что обязательная защита титула WBA состоится либо в марте 2018 года, либо летом.



«Джошуа дал мне указания о том, что мы желаем сохранить у себя все чемпионские пояса. Впереди съезд WBA, там обсуждается возможность поединка между Кристианом Хаммером и Александром Поветкиным за право называться официальным претендентом на титул. Это значит, что Джошуа проведёт защиту в марте. Если же Луис Ортис вернёт себе статус претендента, то подготовка к титульному бою займёт чуть больше времени и обязательная защита пройдёт летом», — приводит слова Хирна BoxingScene.