Чисора: у спарринг-партнёров Уайлдера мастерства больше, чем у Уайта

Британский супертяжеловес Дерек Чисора высказал мнение о поединке между Диллинаом Уайтом и Робертом Хелениусом, закончившемся победой первого.



«Бой с Уайтом был никаким. Роберт Хелениус вышел не драться. Уайт пробовал бить его, как когда-то я, но был моей худшей версией. Он пытался снести Хелениуса первые три раунда, а затем чуть не был снесён сам. Уайт дрался, как в замедленной записи. Он выиграл, но за эту победу ему можно с натяжкой поставить «удовлетворительно». Бой Уайта и Уайлдера? Я бы на месте Деонтея согласился, если бы хотел быстро и легко заработать $ 4 млн. У спарринг-партнёров Уайлдера мастерства больше, чем у Уайта», — приводит слова Чисоры BoxingScene.