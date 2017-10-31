Промоутер Уайлдера: как Стиверн до сих пор остался претендентом на титул?

Промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера Лу Дибелла удивлён тому факту, что Бермейн Стиверн до сих пор является официальным претендентом на титул. Уайлдер и Стиверн сойдутся в поединке 4 ноября в Бруклине (США).



«Как можно провести один бой за два года против соперника, отправившего тебя в нокдаун и впоследствии лёг на ринге, и при этом остаться официальным претендентом на титул? Но мы ничего с этим не можем поделать, и 4 ноября мы будем сильно переживать за результат поединка. Стиверну нечего терять, в отличие от Уайлдера», — приводит слова Дибелла WBN.