До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Промоутер Уайлдера: как Стиверн до сих пор остался претендентом на титул?

31 октября 2017, вторник. 00:59 Бокс/ММА

Промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера Лу Дибелла удивлён тому факту, что Бермейн Стиверн до сих пор является официальным претендентом на титул. Уайлдер и Стиверн сойдутся в поединке 4 ноября в Бруклине (США).

«Как можно провести один бой за два года против соперника, отправившего тебя в нокдаун и впоследствии лёг на ринге, и при этом остаться официальным претендентом на титул? Но мы ничего с этим не можем поделать, и 4 ноября мы будем сильно переживать за результат поединка. Стиверну нечего терять, в отличие от Уайлдера», — приводит слова Дибелла WBN.

Источник: World Boxing News Сообщить об ошибке
Теги
Бермейн Стиверн Деонтей Уайлдер
Новости. Бокс/ММА
31 октября 2017, вторник
00:59 Промоутер Уайлдера: как Стиверн до сих пор остался претендентом на титул?
30 октября 2017, понедельник
23:52 Чисора: у спарринг-партнёров Уайлдера мастерства больше, чем у Уайта
21:20 Друг Криштиану Роналду выйдет из тюрьмы в ближайшие дни
20:27 Джошуа проведёт защиту титула в марте или летом 2018 года
19:33 Беленький: в бою Джошуа и Такама выиграл Поветкин
18:55 Джейкобс: если Ариас станет Суперменом, то я стану его криптонитом
17:13 Тренер Джошуа: сначала Паркер, потом Уайлдер
16:54 Определились победители Всероссийского турнира по ММА памяти В.М. Кокова
15:54 Важей Циптаури сразится с Федерико Гутцвиллером на турнире M-1 Challenge 85
15:33 У Хабиба Нурмагомедова появился официальный сайт
14:37 Алим Набиев одержал первую победу на GLORY
13:30 Бивол: главное для боксёра — это не коллекция поясов, а коллекция боёв
13:28 Джошуа: поединок с Уайлдером должен состояться
12:24 Определён окончательный кард турнира, запланированного на 27 ноября в Москве
11:46 Тренер Ригондо: Гильермо готовится к бою с Ломаченко как настоящий воин
10:55 Уайлдер: готов драться с Уайтом, если в сделку будет включён бой с Джошуа
10:15 Бой Гассиев — Дортикос может состояться 20 января
09:34 Харитонов подтвердил факт ведения переговоров о бое с Минаковым
00:31 Джошуа может провести три боя в 2018 году
29 октября 2017, воскресенье
23:23 Хирн: хотел бы увидеть бой между Фьюри и Джошуа в 2018 году
22:51 Промоутер Паркера подтвердил интерес к бою с Поветкиным
21:53 Вудли: поведение Ковингтона — проявление расизма
20:18 Беленький — о том, почему победа над Хаммером ничего не гарантирует Поветкину
18:58 Ковингтон — Вудли: я приду и заберу у тебя пояс чемпиона
17:17 Спарринг-партнёр Поветкина проведёт бой с Джеральдом Вашингтоном
16:58 Хирн: у Уайлдера есть две недели, чтобы решить, хочет ли он встречи с Уайтом
15:50 Нурмагомедов продолжит работать с прежним диетологом
14:51 Джошуа: глаз Такама едва не выпал, но инстинкт бойца заставлял его продолжать
13:54 Тренер Паркера: у Джошуа плохая выносливость и сомнительный подбородок
12:57 Хирн готов организовать бой Уайт — Уайлдер 3 февраля
12:08 Паркер: Джошуа — середняк, я нокаутирую его
11:46 Брансон и Муньос получили бонус от UFC бонус в размере $ 50 тыс.
11:31 Экс-претендент на титул UFC дебютировал в боксе
10:37 Джошуа: бой с Уайлдером должен состояться
09:34 Такам просит ещё один поединок с Джошуа
09:21 Джошуа: я не контролировал решение рефери
08:05 Брансон нокаутировал Мачиду на турнире UFC Fight Night 119
03:24 Тренер Емельяненко: поединок Фёдора и Александра? Чушь это собачья
01:48 Прямая трансляция турнира UFC Fight Night 119 доступна на «Чемпионате»
01:17 Джошуа досрочно победил Такама и сохранил чемпионские титулы
28 октября 2017, суббота
23:57 Уайт победил Хелениуса
22:53 Яфаи победил Ишиду и сохранил титул по версии WBA
21:36 Джошуа: на каком-то этапе мы должны забыть о победе над Кличко
21:02 А. Нурмагомедов: Барбоза — один из лучших ударников в своём весе
20:35 А. Нурмагомедов: не вижу проблемы в том, чтобы согнать 10 кг за месяц
Все новости RSS
Партнерский контент