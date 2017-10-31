BBBoC: для рассмотрения дела Фьюри нам нужна дата его возвращения на ринг

Председатель Британского совета по контролю за боксом (BBBoC) Роберт Смит рассказал о том, что организация готова приступить к рассмотрению дела Тайсона Фьюри, однако для этого сперва должна получить от команды боксёра дату его ожидаемого возвращения на ринг.



Два года назад Фьюри попал под подозрение в применении запрещённых веществ — стероидов, что привело к его временному отстранению от соревнований. Позднее, в сентябре 2016-го, он сдал положительный тест на кокаин. В результате Фьюри был лишён боксёрской лицензии.



«Всё довольно просто. Команда юристов Фьюри должна согласовать дату. На данный момент она не согласована. Мы готовы работать. UKAD занимается всей нашей антидопинговой программой. У них есть независимая группа, которая ведёт это дело, и мы пытаемся определиться с датой. Но мы не можем ничего делать, пока они не не подтвердили её. Конечно, мы хотим с этим покончить. Мы также расстроены, как и все остальные, потому что я регулярно получаю вопросы о Фьюри. Но всё, в конечном счёте, зависит от них», — цитирует Смита Sky Sports.