Стиверн: никто не сможет нокаутировать меня, этого не произойдёт

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Бермейн Стиверн уверен, что Деонтей Уайлдер, ныне владеющий поясом WBC, не сможет нокаутировать его в предстоящем матче-реванше, запланированном на 4 ноября в США.



«Никто не может меня нокаутировать — никто. Этого не произойдёт. Этого никогда не происходило.



Я хочу, чтобы вы пришли и поговорили со мной после боя. Это всё, чего я хочу. Любые вопросы, которые вас интересуют, вы сможете задать мне. Потому как я уверен, что это те же самые вопросы, какие у вас есть сейчас», — цитирует Стиверна BoxingScene.