Экс-чемпион мира Паскаль вернётся в ринг 8 декабря

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Жан Паскаль (31-5-1, 18 КО) узнал имя следующего противника. Им станет небитый египтянин Ахмед Эльбиали (16-0, 13 КО), сообщает Boxingnewsonline. 10-раундовая встреча пройдёт 8 декабря во Флориде и станет главным событием вечера. Предыдущий поединок Паскаль провёл в марте этого года, уступив решением большинства Элейдеру Альваресу.

В андеркарде этого боя выступит и другой чемпион в полутяжёлом весе — Чед Доусон. Его оппонентом станет бывший претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе Эдвин Родригес.

Доусон в последний раз появлялся в ринге также в марте, уступив нокаутом Анджею Фонфаре.