Лара хочет объединить титулы в 2018 году

Чемпион мира по версии WBA во втором полусреднем весе Эрисланди Лара заявил, что в следующем году он надеется объединить титулы в своём дивизионе.

«Я хочу боя и с Джермеллом Чарло (чемпион по версии WBC), и с Хёрдом (чемпион по версии IBF). Я готов встретиться с любым из них, в зависимости от того, кто будет готов выйти в ринг со мной. Это вполне реальные варианты. К тому же думаю, что такие встречи захотят увидеть и фанаты.

Планирую вернуться в ринг в апреле или в мае, как я уже говорил, хочу боёв за титулы. Я топ-боец дивизиона, и пришло время объединить все пояса в нашем весе", — приводит слова Лары Boxingtalk.

Предыдущий поединок Лара провёл 14 октября этого года, одолев единогласным решением судей Террела Гоше.