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Джошуа: Хирн на связи с Тайсоном Фьюри

31 октября 2017, вторник. 20:45 Бокс/ММА

Чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа рассказал, что его промоутер, Эдди Хирн, поддерживает связь с бывшим чемпионом — Тайсоном Фьюри. Тем самым Джошуа дал понять, что в его команде рассчитывают получить поединок со скандальным боксёром.

«Сейчас против Энтони Джошуа весь мир. Я должен драться с ними всеми. Хирн прав. Это хорошо для него как для промоутера, а также хорошо для меня как для бойца. Это хорошо и для зрителей, которые хотят видеть мой бой с Тайсоном Фьюри.

Желаю Тайсону всего наилучшего в борьбе с его проблемами, так как мы хотим его возвращения. Хирн поддерживает с ним связь и поддерживает его", — приводит слова Джошуа BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
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