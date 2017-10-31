Фьюри: я вернусь, чтобы уничтожить Джошуа и Уайлдера

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, который по-прежнему отстранён от соревнований в связи с употреблением наркотиков и допинговым скандалом, обещает вернуться в ринг и победить нынешних чемпионов — Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

«Старый чемпион возвращается. Все вы думаете, что я лягу. Но я не боюсь мышц, у меня психология победителя, я никогда не проигрывал. Настоящий чемпион возвращается, чтобы вернуть трон. Это моя эра, это бойцы моей эры, и я должен их уничтожить.

Уайлдер и Джошуа, я иду, чтобы найти вас и уничтожить. Давайте снова сделаем наш вес самым великим", — приводит слова Фьюри BoxingScene.