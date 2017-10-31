Макгрегор принёс извинения за высказывания в адрес геев

Чемпион UFC Конор Макгрегор, обвинённый в гомофобских высказываниях, извинился за инцидент и заявил, что не хотел кого-либо обидеть.

«Я шептал ему на ухо и сказал то, что сказал. Не хотел выразить никакого неуважения к ЛГБТ-сообществу и не имел ввиду ничего такого. Я пропагандировал кампанию за признание однополых браков в Ирландии. Просто люди любят обсуждать меня. Просто скажу, что сожалею об этом и попытаюсь двигаться дальше», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.

Слова, которые не понравились ЛГБТ-сообществу, Макгрегор произнёс в раздевалке Лобова, в разговоре с Артёмом.