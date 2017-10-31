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Гассиев учредил именные стипендии одарённым боксёрам Северной Осетии

31 октября 2017, вторник. 23:46 Бокс/ММА

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев учредил именные стипендии молодым боксёрам Северной Осетии, сообщает «15-й регион».

Сегодня в боксёрском клубе «Ариана» спортсмен вручил своим одноклубникам именные сертификаты на получение ежемесячной стипендии для поддержки одарённых боксёров.

Обладателями стипендий чемпиона мира стали воспитанники заслуженного тренера России Виталия Сланова, Владимира Сланова и Алика Тедеева: перспективный боксёр-тяжеловес Таир Келехсаев, победитель первенства России и финалист первенства Европы 2017 года среди юношей Валерий Тадтаев и победитель первенства всероссийского физкультурно-спортивного общества «Юность России» среди юниоров Александр Тибилов.

Отныне ежемесячно Келехсаев будет получать 10 тыс. рублей, Тадтаев и Тибилов — по 5 тыс. рублей.

Источник: 15-й регион Сообщить об ошибке
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Мурат Гассиев
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