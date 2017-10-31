Гассиев учредил именные стипендии одарённым боксёрам Северной Осетии

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев учредил именные стипендии молодым боксёрам Северной Осетии, сообщает «15-й регион».



Сегодня в боксёрском клубе «Ариана» спортсмен вручил своим одноклубникам именные сертификаты на получение ежемесячной стипендии для поддержки одарённых боксёров.



Обладателями стипендий чемпиона мира стали воспитанники заслуженного тренера России Виталия Сланова, Владимира Сланова и Алика Тедеева: перспективный боксёр-тяжеловес Таир Келехсаев, победитель первенства России и финалист первенства Европы 2017 года среди юношей Валерий Тадтаев и победитель первенства всероссийского физкультурно-спортивного общества «Юность России» среди юниоров Александр Тибилов.



Отныне ежемесячно Келехсаев будет получать 10 тыс. рублей, Тадтаев и Тибилов — по 5 тыс. рублей.