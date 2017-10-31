Поветкин и Хаммер встретятся 15 декабря в Екатеринбурге

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, обладатель титулов WBO International и WBA Continental Александр Поветкин (32-1, 23 КО) проведёт следующий поединок 15 декабря в Екатеринбурге. Его соперником станет румын Кристиан Хаммер (22-4, 12 КО). О подписании контракта сообщается на официальной странице промоутерской компании «Мир бокса» в «Твиттере».

30-летний Хаммер предыдущий поединок провёл в мае этого года и единогласным решением судей победил Зине Бенмахлуфа. Поветкин в последний раз боксировал в июле этого года, когда единогласным решением судей справился с Андреем Руденко.