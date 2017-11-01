Лукас Матиссе может сразиться за титул WBA с Тевой Кирамом

Всемирная боксёрская ассоциация (ВБА) получила запрос от Golden Boy Promotions на организацию поединка за титул регулярного чемпиона мира во втором полусреднем весе, сообщает BoxingScene. Матч-мейкер Golden Boy Promotions Эрик Гомес попросил у ВБА предоставить право на организацию боя с таиландцем Тевой Кирамом (38-0, 28 КО), который располагается на первом месте рейтинга, боксёру из его команды Лукасу Матиссе (38-4, 35 KO), занимающему третью строчку рейтинга.



Основанием для подачи запроса стал тот факт, что действующий чемпион WBA Кит Турман в конце марта получил травму и не сможет вернуться на ринг до первого квартала 2018 года.