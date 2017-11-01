Макгрегор предложил Мейвезеру и Малиньяджи сразиться с ним в UFC

Боец UFC Конор Макгрегор заявил о желании провести бой в восьмиугольнике с именитым боксёром. В августе ирландец провёл бой по правилам бокса против Флойда Мейвезера-младшего, от которого потерпел досрочное поражение. Теперь он не прочь увидеть Флойда в ММА или сразиться в клетке с Поли Малиньяджи.



«Изначально Мейвезер говорил о следующем бое в ММА. Это то, что он сказал перед боем. Я хочу притащить сюда одного из этих долбаных боксёров. Я вошёл в их мир. Я устроил шоу для моих болельщиков, а они говорят о смелости. Пусть один из них войдёт в мой мир… Быть может, Малиньяджи проведёт бой в ММА или Флойд. Мы могли бы провести реванш в боксе, как он говорил изначально. ММА — следующий вариант. У меня есть различные варианты», — цитирует Макгрегора BoxingScene.