Де ла Хойя: переговоры о реванше Альварес — Головкин непростые и требуют времени

Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя заявил, что переговоры о матче-реванше между Саулем Альваресом и чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным продолжатся после декабрьского поединка между чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом и Давидом Лемье.



«Мы продолжим переговоры после боя Лемье — Сондерс. Мы будем говорить, всё анализировать. Это непростые переговоры, они требуют времени. После предстоящего боя мы подумаем об этом, обсудим всё как команда», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.



Первый поединок между Альваресом и Головкиным состоялся в сентябре и завершился ничьей.