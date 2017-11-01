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Де ла Хойя: переговоры о реванше Альварес — Головкин непростые и требуют времени

1 ноября 2017, среда. 11:00 Бокс/ММА

Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя заявил, что переговоры о матче-реванше между Саулем Альваресом и чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным продолжатся после декабрьского поединка между чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом и Давидом Лемье.

«Мы продолжим переговоры после боя Лемье — Сондерс. Мы будем говорить, всё анализировать. Это непростые переговоры, они требуют времени. После предстоящего боя мы подумаем об этом, обсудим всё как команда», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.

Первый поединок между Альваресом и Головкиным состоялся в сентябре и завершился ничьей.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Билли Джо Сондерс Геннадий Головкин Оскар де ла Хойя Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
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