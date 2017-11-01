Майдана: я не скучаю по боксу

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Маркос Майдана не жалеет о решении завершить боксёрскую карьеру. Решение повесить перчатки на гвоздь аргентинец принял спустя несколько месяцев после второго боя с Флойдом Мейвезером-младшим, состоявшегося в сентябре 2014 года.



«У меня было два больших боя с Мейвезером, я не смог победить, но моя карьера была успешной до того момента. Я устал, у меня не было причин продолжать карьеру, теперь я чувствую себя хорошо, наслаждаюсь временем, которое провожу с семьёй, я не скучаю по боксу.



Все мои оппоненты были жёсткими ребятами, но лучший вечер для меня был, когда я побил Эдриена Бронера», — цитирует Майдану BoxingScene.