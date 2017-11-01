Уайлдер: скоро британские болельщики перестанут верить Джошуа и Хирну

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что команда обладателя поясов IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа старается избежать боя с ним.



Ранее британский промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Джошуа, предложил Уайлдеру сразиться с другим британским боксёром Диллианом Уайтом, однако американец, похоже, не очень заинтересован в этом.



«Я настолько опасен, что они в ступоре. Поэтому они не пытаются организовать бой, поэтому они начали все эти разговоры о популярности и деньгах, чтобы попытаться заблокировать эту возможность. Никого не волнует, у кого больше подписчиков в социальных сетях.



Всё это оправдания. Но в конце концов наступит момент, когда не будет оправданий, потому что даже болельщики из Великобритании перестанут им верить», — цитирует Уайлдера On The Ropes Boxing Radio.