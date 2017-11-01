Нурмагомедов: Барбоза — лучший ударник в нашей весовой категории

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов дал комментарий к поединку с Эдсоном Барбозой, который пройдёт 30 декабря на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе.



«Барбоза как соперник очень хорош, у него высокий процент защиты от переводов в партер, двигается хорошо и бесспорно лучший ударник в нашей весовой категории, возможно, даже лучший вне зависимости от весовой категории. Если честно, я больше хотел подраться с Тони Фергюссоном, но он ждёт Конора, который не может определиться, будет он драться с Нейтом или вовсе завяжет. У них всё неопределенно, и все они в ожидании, а я ждать больше не могу и принял этот бой. Если не считать боя за титул, то Эдсон — наилучший вариант для меня. Я на втором месте в рейтинге, а он на третьем.



Подготовка будет стандартной. Я — борец, он — ударник. Мы специалисты в своих областях, и тут всё предсказуемо, я не собираюсь заигрываться с ним в стойке, и так же он не полезет со мной бороться. Бой начнётся в стойке, и в моих планах переводить его в партер. Тут скрывать нечего», — цитирует Нурмагомедова его официальный сайт.