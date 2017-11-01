Победитель викторины среди зрителей ЧМ по самбо сможет пообедать с Емельяненко

Победитель викторины, которая будет проведена среди зрителей по ходу чемпионата мира по самбо в Сочи, получит возможность пообедать с известным российским бойцом ММА Фёдором Емельяненко. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS).



«Один из зрителей, которые посетит чемпионат мира по самбо в Сочи, примет участие в викторине и победит в ней, получит право пообедать с Федором Емельяненко», — цитирует пресс-службу FIAS агентство «Интерфакс».



Чемпионат мира по самбо будет проходить с 9 по 13 ноября в Сочи в ледовом дворце «Айсберг».